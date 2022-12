Pour « fausses informations » sur l’armée, la justice russe a condamné à huit ans et demi de prison l’opposant Ilia Iachine. L’information a en effet été annoncée par l’agence de presse française. Selon les précisions apportées sur la situation, le procureur aurait initialement requis contre le mis en cause une peine de 9 ans de prison. On retient également que l’affaire avait particulièrement suscité un intérêt au sein de l’opinion publique russe. Le condamné était dans les rangs des dernières personnes à s’opposer aux actions du président russe Vladimir Poutine et qui ont fait l’option de ne pas fuir le pays.

Les critiques sur Boutcha

Plusieurs incidents se sont produits lors des différentes audiences ayant précédé la condamnation. En novembre dernier, les esprits se sont échauffés devant la salle d’audience et le père du mis en cause avait été plaqué au sol par les agents de sécurité de sécurité. L’opposant Ilia Iachine est poursuivi suite à ses déclarations qu’il a faites à propos du « meurtre de civils » dans la ville ukrainienne de Boutcha, près de Kiev.

"Verdict éhonté"

L’homme âgé de 39 ans a été mis aux arrêts en juin dernier. Déjà, les réactions s’observent suite au verdict de la justice russe. C’est le cas de l’opposant anti-corruption Alexeï Navalny qui lui a été mis aux arrêts depuis 2021. Pour ce dernier, il s’agit d’« un autre verdict éhonté et illégal du tribunal de Poutine qui ne fera pas taire Ilia et ne devrait pas intimider les honnêtes gens de Russie ». « C'est une raison de plus pour laquelle nous devons continuer à nous battre, et je ne doute pas que nous finirons par gagner », a ajouté l’opposant russe.