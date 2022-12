L'offensive lancée par la Russie est l'une des informations importantes de l'année 2022 qui tire à sa fin. Plus de dix mois après son démarrage, l'information continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Chaque partie impliquée continue de faire le bilan des dégâts et des victimes. Depuis quelques heures, des sources généralement bien introduites qui citent la Commissaire aux droits des militaires ukrainiens auprès le Président de l’Ukraine Alyona Verbytska rapportent que 15000 personnes portées disparues et plus de 3000 militaires ukrainiens détenus.

15000 personnes portées disparues et plus de 3000 militaires ukrainiens détenus en Russie. C'est l'information révélée par une responsable ukrainienne dans une interview à des médias allemands. Alyona Verbytska, Commissaire aux droits des militaires ukrainiens auprès le Président de l’Ukraine a fait cette confidence aux médias allemand selon l'agence de presse nationale ukrainienne Ukrinform. « Pour le moment, la Russie a confirmé qu’elle détenait 3 392 militaires ukrainiens, mais nous recensons au moins 15 000 personnes portées disparues, dont de nombreux civils. Leur sort est totalement incertain », a-t-elle indiqué dans une interview accordée aux médias allemands.