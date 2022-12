La Russie a annoncé qu'elle va bientôt déployer le nouveau missile hypersonique dénommé Zircon dans le cadre de la guerre en Ukraine. La nouvelle pépite russe va remplacer le premier modèle testé en octobre 2020. Le président Vladimir Poutine a assuré ce mercredi que le nouvel engin sera mis en service en janvier 2023 à bord de la frégate Amiral-Gorchkov et sera déployé en Ukraine. Vladimir Poutine veut réaliser ses objectifs de la guerre en Ukraine. C'est pourquoi il y met les moyens nécessaires pour parvenir à cette fin surtout après les récents déboires dûs à la reprise de plusieurs villes sous contrôle russe.

Ce mercredi, il a fait une annonce importante pour son armement mais également pour l'avancée de la recherche scientifique russe devant les cadres de l’armée. Le président russe a en effet révélé la fabrication d'un nouveau missile hypersonique. De type Zircon, nom dérivé d'un minéral utilisé en joaillerie, il remplace l'ancien modèle. D'une portée de 1.000 kilomètres, ces missiles entreront en service en janvier, à bord de la frégate Amiral-Gorchkov à partir de janvier 2023 et sera utilisé contre Kiev. Le président Poutine salue la percée scientifique et militaire pour ces armes qualifiées d'invincibles. « Les capacités de combat de nos forces armées augmentent constamment et chaque jour. Et ce processus, bien sûr, nous allons le développer (…). Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire », a-t-il déclaré.

La Russie n'est pas le seul pays à disposer d'un missile hypersonique. En novembre dernier, l'Iran a annoncé avoir mis au point un missile balistique hypersonique. Il réalisait cette avancée malgré l'opposition d'Israël. Cette arme peut contrer les boucliers de défense anti-aérienne et traverser tous les systèmes de défense antimissile. «Ce missile qui cible les systèmes antimissiles ennemis représente un grand saut de génération dans le domaine des missiles», avait affirmé le responsable iranien.