Le conflit russo-ukrainien a créé une véritable onde de choc au sein de l'économie mondiale. Pour soutenir l'Ukraine, les États-Unis et l'Union Européenne ont pris de dures sanctions économiques contre la Russie. C'est ainsi que divers oligarques russes proches de Moscou sont devenus persona non grata sur plusieurs marchés. L'un des plus emblématiques est sans doute celui du milliardaire russe Roman Abramovitch propriétaire du club anglais de Chelsea qui a dû vendre en urgence l'équipe, car il était dans le collimateur des instances qui ont pris des sanctions contre Moscou.

Cependant, certains oligarques ont réussi à passer entre les mailles du filet. C'est le cas de Vladimir Lisin, 66 ans, un magnat de l'acier qui possède de nombreuses filiales en Europe, notamment en France. Lisin est à la tête du puissant groupe Novolipetsk Steel (NLMK) qui fournit en acier de nombreux pays européens. L'une des principales filiales de NLMK est située dans la ville de Strasbourg.

Le média Disclose a révélé que l'entreprise dirigée par Vladimir Lisin n'est pas concernée par les sanctions de l'UE visant les actifs russes depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. De plus, l'oligarque russe arrive à se déplacer sans contraintes dans la zone UE. Des sources concordantes expliquent que la filiale du groupe NLMK ne souffre aucunement des sanctions prises contre la Russie.

Par ailleurs, il ressort que Novolipetsk Steel a livré une bonne quantité d'acier à l'industrie militaire russe depuis l'invasion de l'Ukraine. Est-ce à dire qu'il y a une politique de deux poids deux mesures dans le processus de sanction des acteurs majeurs de l'économie russe dans cette période de conflit avec Kiev ?