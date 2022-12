40 nouveaux docteurs en médecine et 17 nouveaux docteurs en pharmacie ont prêté serment et reçu leurs diplômes vendredi 16 décembre 2022, au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie de remise d'attestation aux nouveaux docteurs d’Etat de la 44ème promotion des médecins et de la 18ème promotion des pharmaciens formés par la Faculté des Sciences de Santé (FSS) de Cotonou s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre de la santé, Enangnon Akogbéto, de la ministre des affaires sociales, Véronique Tognifodé, du ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, du président de l’ordre National des médecins du Bénin, Abou Adégbindin, de la présidente de l’ordre National des pharmaciens du Bénin Sylvie Alladayè et de l'ancienne ministre de la santé Dorothée Kindé-Gazard.

Devant l’effigie d’Hippocrate, 40 nouveaux docteurs en médecine ont promis de servir la population en exerçant une médecine de premier recours et de proximité. Également, les 17 nouveaux docteurs en pharmacie ont prêté le serment de servir le peuple avec abnégation. Cet événement est le couronnement de sept années de formation pour ces derniers. La professeure Dorothée Kindé-Gazard, marraine de cette 44ème promotion de médecine, a félicité les heureux du jour pour les efforts consentis durant ces années d'apprentissage.

Sylvie Alladayè Padonou, présidente de l’Ordre national des pharmaciens du Bénin, a invité les nouveaux docteurs à s’inscrire à l’ordre national de leur corporation respective. Quant au président de l’Ordre, Abou Adégbindin, il a fait le même appel aux heureux du jour. Les autorités présentes à cette cérémonie ont invité les nouveaux docteurs à faire preuve de patriotisme en restant au Bénin pour exercer leur métier. Grâce Dossouhoui, porte-parole des nouveaux docteurs n'a pas manqué de témoigner leur gratitude au corps professoral et à toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à ce résultat.