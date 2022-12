Au Bénin, le gouvernement travaille à lutter contre la non scolarisation et la déscolarisation des filles. En effet, selon la ministre des affaires sociales Véronique Tognifodé, le tableau de la scolarisation des filles au Bénin n'est toujours pas reluisant. Pour corriger cet état de choses, le gouvernement a décidé de faire des transferts monétaires à 30.000 filles scolarisées issues de familles en situation difficile. Cette action couvrira une période de 3 ans, pour un budget de quelque 9.355.550.000 Fcfa. Selon les explications de la ministre Tognifodé lors du lancement de cette opération le mardi 13 décembre dernier, "Il s'agira de transférer la somme de 450 francs Cfa à chaque fille du primaire concernée et 600 francs Cfa pour les filles du secondaire par jour sur 3 ans".

L'objectif est d'aider les bénéficiaires à se maintenir dans le système éducatif vu que celles-ci abandonnent parfois l'école parce que les parents n'ont pas les moyens. Le gouvernement débloquera cette aide de plus de neuf milliards de Fcfa à travers le projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende démographique du Sahel (SWEDD). « Dans le Programme d’Action du Gouvernement (2021-2026), le Bénin entend poursuivre la transformation structurelle de l’économie à travers la promotion d’une éducation de qualité », a déclaré la ministre des affaires sociales.

Pour elle, ces transferts monétaires destinés aux filles sont un important investissement qui vise indéniablement l'accélération de la croissance économique et de la transition démographique à travers l'augmentation du taux de rétention scolaire des filles. « Une rétention qui est assimilable à une autoroute balisée pour infléchir nombre de facteurs qui plombent l’autonomisation des femmes », ajoutera-t-elle avant d'inviter les parents et les apprenants à jouer leur partition. Notons que le Bénin bénéficie de l'accompagnement financière et technique du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et de la Banque Mondiale, dans le cadre de ce projet SWEDD.