C’est un Pape Alé Niang journaliste d’investigation déclaré malade par son avocat et bien avant par son épouse qui va rencontrer ce vendredi le juge. Le journaliste d’investigation sera entendu sur le fond du dossier par le juge qui à l'issue de cette confrontation va décider de la suite à donner à ce dossier.

Me Moussa Sarr qui s’est exprimé sur la question, a alerté les autorités sénégalaises sur la santé chancelante de Pape Alé Niang. Selon lui, son client serait très malade et la grève de la faim qu’il observe depuis plus d’une semaine a fini de l’affaiblir davantage. Toutefois, il reste optimiste quant à l’obtention d’une liberté provisoire au sortir du bureau du juge prévu ce vendredi au tribunal de Dakar.

Le journaliste qui a passé plus d’un mois dans la prison de Sébikotane localité située à une trentaine de km de la capitale est poursuivi principalement pour recel de documents classés secret défense. Un face à face qui sera suivi de près par la presse nationale qui fait de la libération du journaliste une condition non négociable. Une série d'actions d’envergure avait été annoncée hier lors de la tenue du conseil des médias à la maison de la presse de Dakar.