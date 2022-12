2 semaines après le démarrage de la campagne de commercialisation de l’arachide, la Société Nationale des Oléagineux du Sénégal (Sonacos) spécialisée dans la production d’huile d’arachide peine à acheter la moindre graine. D' après les travailleurs saisonniers de la Sonacos, c’est la même situation qui se présente dans toutes les unités industrielles de la Sonacos à travers tout le pays. Que ce soit a Ziguinchor, Kaolack et Louga, les saisonniers se tournent les pouces et passent toute la journée à ne rien faire faute d’arrivage de camion pour décharger les graines.

« C ‘est dire que la Sonacos n’a débarqué aucune graine, à plus forte raison un camion. Une situation qui est d’autant plus inquiétante au regard du nombre des personnes qui vivent de cette activité de la Sonacos. C’est pourquoi, nous interpellons le président de la république pour qu'il arrête ces chinois la Sonacos ne peut acheter le kg à 400 f. Arrivée sur place vous payez le transport ensuite la trituration et autres. Aujourd’hui le risque de chômage des milliers de pères de famille est réel quand on sait que la société a plus de contractuels que d’employés fixe ».

Un prix hors de portée pour l’huilier nationale qui n’est toujours pas prêt à s' offrir le luxe d’acheter le kg d’arachide à 400 fr. Prix arrêté sur le marché parallèle ou les opérateurs privés achètent à ce prix pour le compte des Chinois. Les paysans ont toujours demandé à l’état d’augmenter le prix du Kg d’arachide afin de pouvoir profiter des fruits de leurs efforts. Pour sa part l’état a arrêté le prix du kg à 275 Franc CFA pour cette présente campagne. Un prix planché c’est dire que personne ne peut acheter le kg en dessous. En clair, les paysans peuvent vendre plus s’ils trouvent acquéreur sur le marché. Ce qui est actuellement le cas car les chinois sont bien installés et décidés à tout rafler au grand dame de la Sonacos qui assiste impuissante face à cette situation de concurrence que lui impose les privés.