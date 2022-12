La série d’attaques à main armée qui sévit dans le pays se poursuit malheureusement. Après Mbour et Touba, c’est autour de la ville de Kaolack d’enregistrer un braquage. La cible, une station de service située à la périphérie de la ville. Il s’agit d’une quinzaine d’hommes lourdement armés qui ont fait irruption dans la station d’essence vers 3 heures du matin. Les malfaiteurs ont dans un premier temps neutralisé le seul vigile en poste. Ensuite, ils sont montés à l’étage pour neutraliser le pompiste en service.

Après avoir neutralisé toutes les personnes se trouvant dans la station, ils ont eu plus d’une demi-heure pour agir librement. C’est ainsi qu'ils se sont attaqués au coffre fort installé dans le bureau du gérant. Dans leur fuite ils ont emporté outre le coffre fort, tout l’argent qui était dans les caisses du point de transfert et de la supérette. Plus de 5 millions de francs ont été emportés dans leur fuite. Les malfrats ont réussi à faire le plein d'essence du véhicule avec lequel ils ont agi avant de se fondre dans la nature. Une enquête a été ouverte pour retrouver les malfaiteurs qui agissent de plus en plus en bande organisée par le commissariat de Ndorong de Kaolack ville situé dans le centre du pays.