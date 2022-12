Ce n’est pas un mais plus de 6 enregistrements que le marabout MC Niasse a déposés devant le doyen des juges. Interrogée à cet effet, Adji Sarr a reconnu leur authenticité non sans soutenir qu’elle aurait sciemment piégé le marabout en lui donnant de fausses informations. Dans tous les cas, un nom revient sans cesse dans les derniers témoignages, celui du dg de l’ONAS Mamour Diallo. Dans une des audios, Adji Sarr affirme qu’il serait à l'origine de tout en évoquant le dossier Sweet Beauty.

Auparavant le Dr Alfousseyni Gaye qui a consulté la dame a affirmé au juge avoir reçu l’appel de Mamou Diallo et de Me SO qui voulaient connaître les résultats des prélèvements. Aussi, les avocats d’Ousmane Sonko ont encore demandé l’audition de Mamour Diallo. Une 3éme demande du genre depuis le début de la procédure. Ces mêmes avocats ont demandé certains actes concernant Adji Sarr et Sidy Ahmed Mbaye. Pour rappel, ce dernier avait été encore entendu suite à une contradiction dans ces propos et ceux de Adji Sarr. En effet Sidy Ahmed Mbaye soutenait n’être jamais venu à Sweet Beauty avant le viol présumé alors que Adji Sarr a dit le contraire.