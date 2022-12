En grève de la faim depuis vendredi dernier, le journaliste d’investigation Pape Alé Niang sera finalement entendu sur le fond du dossier par le juge ce vendredi a fait savoir son avocat me Moussa Sarr. L’avocat à informé qu'aussitôt après l’audition de son client par le Doyen des juges, une demande de liberté provisoire sera déposée. Pour rappel, Pape Alé Niang est poursuivi pour divulgations d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaire, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.

Il a été inculpé et Placé sous mandat de dépôt le 9 novembre dernier. Son épouse qui lui a rendu visite ce matin a attiré l’attention des autorités sur l’état de santé de son mari. Selon elle le journaliste peine à tenir sur ses deux jambes. Rappelons que le secrétaire général de reporters sans frontière RSF Christophe Deloire lui avait aussi rendu visite à la prison de Sébikotane où il est incarcéré depuis le 06 Novembre dernier. Au sortir de cette visite, il a appelé le Président Macky Sall à respecter son engagement selon lequel aucun journaliste ne devrait être en prison pendant ses mandats.