Scandale autour de la gestion des Fonds Covid, la tension ne faiblit pas. Les malversations financières qui ont été rapportées heurtent la sensibilité des citoyens à qui, on a demandé de se faire violence à tout point de vue pour contribuer à l'effort de guerre dans le cadre de la lutte contre la Covid. Selon ce même rapport, plus de 2 milliards manquent à l’appel dans le compte spécial ouvert par l'État pour recevoir ces dons du contribuable sénégalais. Sur les 19 milliards récoltés, le relevé bancaire note un montant de 17 milliards. Suffisant pour faire réagir le patron de l’ONG AFRICA JOM CENTER.

Pour Alioune Tine, les ministres qui sont soupçonnés doivent laver leur honneur. Selon lui ils devraient démissionner et se mettre à la disposition de la justice pour laver leur honneur. « Je pense que dans le passé il y’a Mamadou Seck qui l’avait fait. C’est que l’on attend des ministres parce que ces actes ça délégitime leur présence dans le gouvernement ». M. Tine pense que, pour redorer leur blason dans le gouvernement, il faut qu’ils aillent en justice et que la justice déclare leur innocence. C’est cela qu’on attend d’eux à défaut, c’est le président de la république lui-même qui doit le faire et le faire dans les meilleurs délais.

Des détournements qualifiés d’indécents par le président de AFRICA JOM CENTER. « C’est inimaginable que des personnes puissent prendre cet argent de cette façon au mépris de toutes les règles, de la morale ». Rien que pour cela, estime Alioune Tine, le président ne doit pas laisser passer. « C’est lui a commandité ce rapport de la cour des comptes et c’est lui qui a demandé sa publication donc la cohérence veut que ce dossier soit transmis au procureur chargé d’activer la justice pour que les sénégalais soient édifiés sur ce que beaucoup qualifient de carnage financier ».