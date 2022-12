Le journaliste d’investigation Pape Alé Niang a été de nouveau interpellé ce lundi en fin de soirée. Selon son avocat Me Ciré Cledor Ly, c'est le juge du 2éme cabinet qui a ordonné la levée du contrôle judiciaire du journaliste. Pape Alé Niang a été arrêté par les éléments du groupe de recherche et d’interpellations GRI, un démembrement de la DIC. Sorti de prison tout récemment après l’introduction par ces avocats d’une liberté provisoire, le journaliste a de nouveau été arrêté et conduit dans les locaux de la DIC.

Dans un post publié sur sa page facebook, il ya deux jours, il avait fait parlé à nouveau de lui en affirmant que le directeur général de la police a évacué toute sa famille aux états-unis pour les mettre à l'abri conscient que la fin sera tragique. Il s’est avéré que le directeur en question était détenteur d’une double nationalité sénégalo-américaine a répliqué les autorités comme pour démentir les allégations du journaliste. Pape Alé qui est sorti de prison avec une santé chancelante après 2 semaines de grève de la faim, risque gros. En effet les autorités ont été contraintes de le libérer suite à une pression énorme de la société civile, des journalistes et autres organisations. Toutefois les autorités avaient du mal à avaler la pilule qui leur est restée en travers la gorge.

Reste à savoir cette fois, si elles vont aller jusqu’au bout, c'est-à-dire le traduire en justice ou pas. Tout compte fait, la corporation a montré son soutien sans faille au journaliste Pape Alé Niang , estimant que sa place n'était pas en prison mais dans une rédaction et qu’elle n’acceptera jamais cette volonté manifeste de bâillonnement des médias par le régime en place.