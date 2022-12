Stupeur ce matin au marché central de Mbour. Des hommes armés non identifiés ont tiré des coups de feu sur la foule avant de prendre la fuite. Le bilan fait état de 3 morts du côté de la population. Les assassins étaient sur une moto et avaient l’intention de braquer un point de change. Les deux individus de nationalité étrangère qui n’ont pas réussi leur coup, se sont sentis menacés et dans leur tentative de fuite ils ont tiré sur la foule qui tentait de les maîtriser les deux malfaiteurs. La police s’est lancée aux trousses de 2 assassins qui se sont fondus dans la nature après son forfait à bord de leur moto. Plus d'infos dans les prochaines heures.