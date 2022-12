Une « Niarel » seconde épouse a tenté d’empoisonner son époux émigré et sa coépouse âgée de 19 ans en état de grossesse de 8 mois. La dame a mélangé des tessons de bouteilles avec du « Fouti » plat local qu’elle a servi à son mari et sa coépouse qui ont été évacués à l'hôpital de Kaolack. Mamadou Danfakha qui dînait tranquillement a senti dans le repas des corps étrangers. Pour y voir clair, il allume la torche de son téléphone et constate que c’est des tessons de bouteilles. Aussitôt, il demande à sa première épouse d’arrêter de manger et se tourne vers cette dernière pour l’interroger sur la présence de ces substances dans le dîner.

Devant les dénégations de sa seconde épouse, son mari lui rappelle qu’elle n’a pas voulu goûter au repas qu’elle a elle-même préparé. Pour en avoir le cœur net, le mari rentre dans la chambre et les fouilles opérées dans les bagages de Fatou Traoré, a permis de découvrir un sachet plastique bien dissimulé contenant des tessons de bouteilles.

C’est ainsi qu' il décide de la conduire au commissariat. Sous le feu roulant des questions de l’inspecteur, elle avoue avoir versé ses tessons de bouteilles dans le repas avec l’intention de tuer son mari et sa coépouse en état de grossesse de 8 mois. Elle a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt. L'epoux et sa femme ont été achenimés à l'hopital pour subir des examens complementaires.