Fin tragique pour une jeune ménagère de 14 ans. Ami Diop en allant au travail ce jour ne se doute guère de ce qui allait se passer dans son lieu de travail. Sa patronne partie tôt le matin à Diourbel pour un séminaire a donné des instructions à la jeune fille comme d'habitude. Une fois sur son lieu, la jeune fille s’attelle aux tâches qui lui sont dévolues. Se trouvant à l’étage, elle ne se doutait pas qu'un jeune garçon s'était introduit discrètement dans la maison avant de l'attraper.

Puis, il conduit la jeune fille dans une chambre, baisse son slip pour tenter de la violer. C’est à ce moment précis que la lingère arrive et toque à la porte. Pris de panique, l'agresseur poignarde la fille avant de s'enfuir expressément de la Maison. Dans sa fuite, il croise la ménagère qui se précipite à l'intérieur et là, elle découvre la jeune fille dans un état pitoyable. Ses cris alertent le voisinage qui vient à sa rescousse. La victime est aussitôt conduite à l’hôpital pour subir une opération chirurgicale. Malheureusement elle décéda quelques jours après l’opération. Le procureur a saisi les forces de l'ordre et une enquête a été ouverte pour retrouver le meurtrier de la jeune Ami Diop âgée de 14 ans.