Les choses semblent de plus en plus se préciser pour le leader du Parti Pastef Ousmane Sonko. Selon toute vraisemblance, le doyen des juges chargé de son dossier a fini de boucler l’instruction. Ce dernier a entendu toutes les personnes impliquées dans cette affaire et donc il lui revient de prononcer le non-lieu ou de transmettre pour la tenue d’un procès. Une thèse qui est plus plausible d’autant plus que l’accusatrice de Ousmane Sonko à savoir Adji Sarr et ses avocats se disent impatients d’aller en procès.

D’ailleurs les avocats de Ousmane Sonko, ont déposé plainte contre plusieurs personnes. Une plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’escroquerie, de corruption active et atteinte à l’administration de la justice par la fabrication de preuves. Parmi les comploteurs il y a Mamour Diallo l’actuel directeur de l’ONAS, Sidy Mouhamed Mbaye, la principale plaignante Adji Sarr tout comme la nommée Viviane et contre X.