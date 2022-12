Jusque là, on était sans nouvelle des deux députés de l’opposition Massata Samb et Mamadou Niang, finalement ils ont donné des signes de vie. Dans une déclaration commune, les deux députés ont fait savoir qu’ils vont se présenter à la convocation de la division des investigations criminelles ce mardi. Recherchés par la police depuis l’annonce de la plainte contre eux au lendemain de l’altercation, ils n’ont plus donné signe de vie. La police a annoncé lancer les recherches contre eux afin de les retrouver mais sans réussir à les localiser. Ce n’est que ce lundi, qu’ils ont refait surface lors de la déclaration de politique générale du PM Amadou Ba à l’hémicycle.

En effet, ces deux députés sont sous le coup d’une plainte déposée par leur collègue Amy Ndiaye Gniby qu’ils avaient battue lors d’une altercation à l’assemblée nationale. Le premier Massata Samb avait giflé sa collègue et le second lui Mamadou Niang lui avait asséné un violent coup de pied dans le ventre. Cette dernière qui s’est procurée d’un certificat médical, les accuse de coups et blessures et association de malfaiteurs dans la plainte déposée à la DIC. Selon le rapport médicale, la députée Amy Ndiaye serait enceinte de 3 mois et le coup subit au niveau du ventre pourrait occasionner la perte de son bébé.

Une agression physique qui avait suscité un tollé général des associations féminines mais aussi des citoyens qui ont condamné l’agression. Rappelons que la députée Amy Ndiaye Gniby avait tenu des propos jugés malveillants par ces députés à l’endroit de leur leader et guide religieux Sérigne Moustapha Sy responsable moral du Parti PUR.