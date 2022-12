L'année 2022 a connu le départ de plusieurs stars du monde du 7è art. Récemment, c'est la nouvelle du décès d'un autre acteur qui s'est éteint qui fait le tour de la toile. Stephen Greif, l'acteur britannique qui a joué dans la série la série "The Crown" et qui a incarné le rôle de Travis dans Blake's 7 mais aussi Harry Fenning dans trois séries de Citizen Smith est décédé le 23 décembre 2022 comme le rapportent plusieurs sites d'informations internationaux. L'acteur britannique qui était Signor Donato dans Casanova et Commandant John Shepherd dans Shoot on Sight était âgé de 78 ans.

