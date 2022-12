A son arrivée à Bruxelles pour un sommet européen, le président français Emmanuel Macron s’est prononcé sur plan américain de subventions, l'Inflation Reduction Act (IRA). L’actuel patron de l’Élysée a profité de cette occasion pour demander à l’Union Européenne d’accélérer le processus devant aboutir à ce financement. Pour le président français, cette mesure permettra à l’Europe de maintenir une « concurrence équitable ».

420 milliards de dollars...

« Nous devons avoir une réponse pour maintenir une concurrence équitable et défendre des grands projets, en particulier sur les technologies vertes et les technologies d'avenir en Europe », a défendu le président français lors de ce sommet européen qui se déroule à Bruxelles. « Ce qui suppose d'aller plus vite, de simplifier nos règles et d'avoir une réponse macroéconomique et un niveau d'aide qui, au niveau européen et national, permette de répondre, d'être l'équivalent de ce qu'ont fait les Américains », a-t-il poursuivi tout en ajoutant que selon lui, tout devrait être prêt au début de l’année prochaine. Notons qu’il s’agit d’un vaste plan du président américain d’une valeur de 420 milliards de dollars.

Des réserves d'Elisabeth Borne ?

Il est consacré au climat et accorde une part belle entreprises implantées aux États-Unis, notamment dans les secteurs des véhicules électriques, des batteries, de la tech, des énergies renouvelables ou encore de l'hydrogène. Rappelons qu’il y a quelques semaines, la première ministre française avait pourtant confirmé dans un entretien accordé aux Echos que les pertes potentielles pour le pays s'élèveraient à « 10 milliards d'euros d'investissements » et «10.000 créations potentielles d'emplois » perdues. « Compte tenu de la nature des soutiens et de leur caractère très massif, ce plan ne respecte pas les règles de l'OMC (Organisation mondiale du commerce », avait condamné la Première ministre, Elisabeth Borne dans un entretien aux « Echos ».