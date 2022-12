La fusée Ariane 5 a été lancée depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française, avec un satellite scientifique et deux satellites de télécommunications à bord. Le lancement est retransmis en direct sur le site internet d'Arianespace. L’appareil spatial MTG-I1, le Météosat de 3ème génération appartenant à Eumetsat (l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques), est destiné à détecter et à anticiper rapidement les phénomènes météorologiques dangereux, y compris les incendies forestiers et les inondations. C’est le premier satellite européen doté d’un détecteur de foudre.

Les satellites Galaxy 35 et Galaxy 36 sont censés assurer les télécommunications au-dessus de l’Amérique du Nord au profit d'Intelsat (opérateur multinational de services de télécommunications par satellite), notamment dans le cadre de la retransmission de grands évènements sportifs et culturels. Il s’agit du quatrième lancement d’Arianespace depuis le début de l’année. (Tass)