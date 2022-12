Le patron de Twitter, Elon Musk, a ordonné la suppression d’une fonction bénéfique aux utilisateurs en proie aux problèmes de suicide. Cette dernière met en avant plusieurs numéros de téléphone d’organisations spécialisées notamment dans la prévention du suicide. L’information a été confirmée par deux sources proches du dossier, qui ont souligné que la décision de Twitter a été prise par Elon Musk. Outre le suicide, la fonction dénommée #ThereIsHelp affichait les contacts des organisations pouvant aider les personnes effectuant des recherches sur la liberté d’expression, le Covid-19, le VIH ou encore la santé mentale, entre autres.

« Faites attention à ce que vous souhaitez »

Notons que la décision prise par Elon Musk intervient plusieurs jours après qu’il ait demandé à ses abonnés sur Twitter s’il doit rester à la tête du réseau social. Dans la nuit du dimanche au lundi 19 décembre 2022, le patron de Tesla et de SpaceX avait posé cette question aux utilisateurs de Twitter, en promettant de respecter le résultat final du sondage. « Dois-je me retirer de la tête de Twitter ? Je me conformerai aux résultats de ce sondage » avait-il écrit, tout en proposant deux boutons oui et non. Dans les commentaires de sa publication, Elon Musk avait écrit : « Faites attention à ce que vous souhaitez, car vous pourriez l’obtenir », ajoutant qu’il n’avait pas de successeur.

D’après lui, « personne qui puisse réellement maintenir Twitter en vie ne veut de ce poste ». Le sondage était terminé avec le oui qui l'avait emporté sur le non de 57%. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk fait des changements dans Twitter. Après avoir racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars, le nouveau patron du réseau social de l’oiseau bleu avait annoncé la suppression de 1,5 milliard de comptes. « Twitter va prochainement commencer à libérer l'espace des profils de 1,5 milliard de comptes » avait-il tweeté le 09 décembre dernier.