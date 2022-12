Pippa Vickers a survecu à une leucémie aiguë lymphoblastique qui lui a été diagnostiqué lorsqu'elle avait cinq ans. Elle s'est battue contre cette maladie durant plusieurs années. Pendant cette période, sa vie était caractérisée par la chimiothérapie et des courses d'urgence à l'hôpital en cas de malaise. Aujourd'hui âgée de 11 ans Pippa Vickers n'est plus sous l'emprise de cette maladie qui l'handicapait.

Alors sachant ce que ça signifie de passer toute son enfance à être malade, la fillette de 11 ans envisage de devenir médecin pour sauver des vies en aidant des enfants malades comme ce fut son cas. Selon '' Le Manuel MSD'', la leucémie aiguë lymphoblastique est le cancer qui touche le plus les enfants. Cette maladie attaque également les personnes de tout âge. La leucémie lymphoblastique aiguë est causée par une série d’aberrations génétiques acquises.

‹‹ La transformation maligne se produit habituellement au niveau d'une cellule-souche pluripotente ou d'un progéniteur qui a des capacités d'autorenouvellement plus limitées. Une prolifération anormale, une expansion clonale et une diminution de l'apoptose (mort cellulaire programmée) conduisent à une diminution des éléments sanguins normaux et/ou au passage éventuel des cellules malignes dans le sang ››. Cette maladie se manifeste souvent par anémie, thrombopénie et granulocytopénie. L'anémie peut se manifester par une fatigue, une faiblesse, une pâleur, un malaise, une dyspnée d'effort, une tachycardie et des douleurs thoraciques à l'effort.