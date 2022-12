Le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron ont appelé jeudi à préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, et ont condamné les tirs de missiles de la Corée du Nord. C'est ce qu'indique une déclaration conjointe des deux dirigeants, publiée par la Maison-Blanche.

"Les présidents confirment l'importance du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. En outre, ils condamnent résolument le nombre sans précédent d'essais illégitimes de missiles balistiques organisés cette année par la République populaire démocratique de Corée en violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et menaçant la paix et la stabilité dans la région. Ils s'engagent également à poursuivre la coordination dans le Conseil de sécurité de l'ONU afin de résoudre les problèmes liés aux violations de la Corée du Nord", précise le texte.

Le président français est arrivé aux États-Unis le 29 novembre. Il s'est entretenu avec son homologue américain à la Maison-Blanche. Jeudi soir, un dîner de gala en l'honneur du dirigeant français sera organisé à la résidence du président américain (Tass)