Au cours des cinq derniers jours, des employés de la direction principale du renseignement militaire du Tchad ont arrêté une dizaine de soldats d'une unité d'élite des forces armées du pays, a annoncé mardi Radio France Internationale (RFI). Les arrestations ont été effectuées sur fond d'informations de médias tchadiens concernant un complot et un coup d'État, mais il n'y a pas de données officielles sur les raisons de l'arrestation des militaires. Depuis vendredi dernier, selon la radio, jusqu'à dix militaires ont été arrêtés par la direction principale du renseignement militaire, dont des officiers.

RFI rapporte que tous les détenus faisaient partie d'une unité spéciale antiterroriste de l'armée tchadienne, qui a été formée sous la direction d'instructeurs américains. Pendant ce temps, les autorités tchadiennes ont affirmé qu'"à ce stade il n'y a rien d'alarmant". L'interlocuteur de la radio a souligné que le président de la période de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, était parti la veille pour Washington pour assister au sommet États-Unis-Afrique.

Après la mort du président Idriss Déby Itno sur le champ de bataille en avril 2021, les militaires, dirigés par son fils Mahamat Idriss Déby, ont pris le contrôle du pays. Le Dialogue de réconciliation tchadien, convoqué à l'initiative des autorités et de l'opposition, a décidé le 5 octobre dernier de prolonger la période de transition jusqu'en 2024 et de nommer Mahamat Idriss Déby comme président de transition du Tchad, il a prêté serment comme chef d'État cinq jours plus tard.