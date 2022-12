La situation sécuritaire au Sahel se ressent finalement au nord des pays du golfe de Guinée. Le Togo n'échappe pas au phénomène. Le nord du pays est la cible depuis des mois des groupes terroristes qui tentent de semer la peur au sein des populations togolaises. Face à la situation et à l'échec des mesures prises jusque-là , le président togolais Faure Gnassingbé a, via décret, démis de ses fonctions la ministre des Armées Essossimna Marguerite Gnakadè et a placé le ministère de la Défense sous sa propre tutelle. C'est ce que rapportent les médias togolais repris par les agences AFP et Tass.

Le président a également remercié le chef d'état major et nommé un nouveau chef, le colonel Tassounti Djato, qui était auparavant à la tête du quartier général de l'armée de l'air. Dans la seule région des Savanes, les terroristes ont mené six attaques contre des cibles militaires et civiles depuis 2021. La dernière en date a eu lieu à la fin du mois de novembre dernier, lorsqu'au moins dix soldats togolais ont été tués près de la frontière avec le Burkina Faso et le Bénin. L'état d'urgence est en vigueur dans les Savanes, permettant aux forces gouvernementales de mener des opérations pour maintenir la sécurité. Les groupes terroristes basés au Burkina Faso, au Mali et au Niger tentent désormais d'atteindre la côte atlantique, en intensifiant leurs activités au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire.