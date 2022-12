La princesse thaïlandaise Bajrakitiyabha, 44 ans, est sous assistance respiratoire en ce moment. Et pour cause, elle a subi une crise cardiaque en faisant du jogging avec ses chiens. Transportée d’urgence à l’hôpital, elle est maintenue en vie avec des appareils artificiels. Selon des sources royales, son pronostic vital est très sombre et il serait très incertain qu’elle se remette rapidement. En effet, elle pourrait rester dans cet état durant des semaines ou des mois.

Elle se serait effondrée puis a perdu connaissance alors qu’elle faisait son jogging avec des chiens militaires. Elle se trouvait dans le parc national de Khao Yai situé au centre de la Thaïlande quand l’incident s’est produit. Le Dailymail rapporte qu’après avoir reçu les premiers soins dans le premier hôpital où elle a été admise, un avion l’a transporté à nouveau dans l'hôpital King Chulalongkom Memorial situé à Bangkok. C’est un expert royal Thaïlandais qui a donné cette précision. Il informe que le premier hôpital qui l'a accueilli dans la nuit de son malaise lui donnait des soins, mais sans résultat.

C’est pour cette raison qu'elle a été transférée dans le second très tôt dans la matinée. Elle a été rejoint par son père qui l'assiste. Il faut dire que la femme de 44 ans était la légitime princesse qui devait succéder à son père le roi. Agé de 70 ans, Maha Vajiralongkor a renié tous ces premiers héritiers. Ceci, après avoir accusé leur mère d’avoir commis l’adultère dans les années 1996. Bajrakitiyabha est née du premier mariage du roi. Elle est la fille de la princesse Soamsawali.