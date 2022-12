Les enquêteurs de la Division des investigations criminelles DIC sont aux trousses de 5 personnes impliquées dans le trafic de faux passeports de services délivrés à des tiers. Le réseau de trafic a été démantelé par les services du ministère des affaires étrangères. Les enquêteurs avaient fini de mettre la main sur 6 autres personnes dont le cerveau du trafic n’est autre que la responsable juridique de l’ASEPEX une agence chargée de la promotion des produits sénégalais.

Cette dernière est très vite passée à table en expliquant aux limiers son mode opératoire. Khardiata Tandian agissait depuis la machine de son bureau en confectionnant de faux passeports de services délivrés à des commerçants , tailleurs et jeunes candidats à l’immigration qu’elle faisait passer pour des directeurs de sociétés monnayant la rondelette somme de 5 millions de francs CFA. Elle est accusée de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs, escroquerie et trafic de migrants.

D’ailleurs c’est au niveau de l’ambassade des États-unis où certains bénéficiaires avaient déposé un visa que le deal a éclaté. Après vérification, les documents se sont avérés faux. Un trafic qui vient éclabousser à nouveau le ministère des affaires étrangères après celui du trafic de passeport diplomatique quelques mois auparavant. 2 agents dudit ministère avaient été arrêtés, jugés et condamnés le mois dernier.