Le président français Emmanuel Macron ne veut toujours pas froisser son homologue russe Vladimir Poutine. A la faveur d’une déclaration qu’il a faite ce mercredi et qui a été rapportée par plusieurs médias, il a de nouveau évoqué l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan. Pour l’actuel patron de l’Élysée, il n’est pas question de rentrer dans une logique de confrontation avec la Russie. «L'entrée de l'Ukraine dans l'Otan serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Ce n'est pas avec cette Russie-là que vous pouvez l'imaginer», a-t-il déclaré.

Il est également revenu une fois de plus sur les garanties qui doivent être données à la Russie sur le plan sécuritaire avant toute décision relative à l’intégration de l’Ukraine au sein de l’Alliance militaire. «Que l'Ukraine entre ou non dans l'Otan - et ce n'est pas le scénario le plus vraisemblable - il faudra lui donner des garanties de sécurité d'autant plus robustes qu'elle a été agressée par la Russie», a-t-il insisté notamment. Pour le président français, il est important de revenir autour de la table de négociation.

Il répond à ceux qui le critiquent

Il n’a pas manqué de lancer des piques à l’endroit des dirigeants européens qui le critiquent par rapport à sa position sur les garanties à donner à la Russie. « Et donc que tous les Européens et les Occidentaux qui me donnent des leçons de morale m'expliquent avec qui ils se mettront autour de la table», lance-t-il. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’il lance de tels propos. Récemment, il avait été violemment critiqué par ses homologues européens. « Dans la situation actuelle, ce dont nous avons besoin, ce sont des garanties spécifiquement contre la Russie, et cela s'applique à la fois à l'Ukraine et aux autres pays », avait formellement déclaré le ministre finlandais des Affaires Étrangères pour s’opposer aux propos d’Emmanuel Macron.