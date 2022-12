Plusieurs mois se sont écoulés depuis le lancement de l’offensive russe en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué des faits qui auraient été commises par la Russie. Lors de son discours quotidien, le chef de l’Etat ukrainien a accusé les troupes russes de remplir de mines et de piéger les régions qu’elles abandonnent, lorsqu’ils partent. Pour le numéro un ukrainien, le « terrorisme des mines » se trouvera sur la liste des accusations formulées contre Moscou. « Les terroristes essaient délibérément de laisser derrière eux autant de pièges mortels que possible » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Mines terrestres enfouies, fils-pièges, bâtiments, voitures et infrastructures minés… Il s’agit de plus de 170 000 kilomètres carrés de territoire dangereux ».

678 bâtiments détruits

Notons que les propos du président Ukrainien interviennent après ceux du maire de Kiev, sur la période hivernale. Dans une interview accordée à Reuters, Vitali Klitschko a prédit une catastrophe générale comparable à un apocalypse qui pourrait frapper la ville dans cette période de grand froid. Les populations vont souffrir le calvaire en l'absence d'abris chauffé pendant l'hiver. En effet, la Russie ciblerait par ses tirs de missiles le réseau électrique et les infrastructures essentielles. Le maire a dénombré 678 bâtiments détruits et le système électrique en défaillance depuis le début de la guerre le 24 février dernier.

« Kiev pourrait perdre son approvisionnement en électricité, en eau et en chaleur. L'apocalypse pourrait se produire, comme dans les films hollywoodiens. Mais nous nous battons et faisons tout ce que nous pouvons pour que cela ne se produise pas » avait-il déclaré. Les autorités de la ville prévoient l'évacuation de la population en cas de défaillance électrique générale en hiver puisque Kiev ne dispose pas suffisamment d'abris chauffés. Le conseil de Kiev a prévu près de 500 centres de chauffage autonomes pour accueillir plusieurs personnes mais ce nombre est insuffisant pour 3,6 millions d'habitants selon le maire Vitali Klitschko.