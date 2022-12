Les agents de la commission nigériane contre les délits économiques et financiers (EFCC) officiant dans à Bénin city au Nigéria viennent de mettre la main sur un jeune nigérian de 19 ans. Il est reproché à Iredia Endurance Eddy d’avoir escroqué 522.000€ à une citoyenne britannique. En effet, c’est suite à une pétition déposée par la victime que le mis en cause a été arrêté. Selon les spécialistes en charge de l’affaire, il sera livré aux juges dès que les enquêtes seront terminées.

La plaignante en question, Christine Brown a indiqué dans sa plainte que le suspect lui avait dérobé par l’intermédiaire de Bitcoin, FedEx et cartes-cadeaux, une somme 522.000€. Pour récupérer sa fortune, elle va alors adresser une demande aux pouvoirs publics. C’est donc suite à sa requête que l’EFCC va entamer une enquête qui va l’amener sur la piste du jeune homme de 19 ans qui sera arrêté.

Interrogé après son arrestation, Iredia va avouer avoir soutiré 291.000€. Plus tard, répondant aux questions des officiers, il va reconnaître avoir investi l’argent dans des voitures, des propriétés foncières, des chaines en or et autres biens. Lorsque les forces de l’ordre ont effectué une descente dans son domicile, elles ont pu mettre la main sur des ordinateurs et téléphones portables et plusieurs cartes SIM et d’autres biens fonciers. En détention alors que les enquêtes se poursuivent, Iredia Endurance sera jugé très prochainement.