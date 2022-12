Un cybercriminel a été arrêté par les forces de l’ordre au Nigéria. Devant le tribunal, le mis en cause du nom de Ifeanyi Favor Egbuwu, un homme âgé de 21 ans a admis sa culpabilité et est passé aux aveux. Il a plaidé coupable pour un chef d’accusation de possession de documents frauduleux. Après avoir été interpellé le 02 août 2022 par les agents de la Commission des crimes économiques et financiers, l’homme a dit au juge avoir utilisé l’argent issu de ses activités frauduleuses pour enterrer son père, entre autres. Lors de son procès, il a indiqué qu’il avait réussi à obtenir 500 000 nairas de ces dernières, soulignant qu’il a utilisé 230 000 nairas pour s’acheter un iPhone X.

Il a été condamné à 100 heures de travaux d’intérêt généraux

Ifenayi Egbuwu a utilisé le reste pour s’acheter des vêtements et pour enterrer son père. L’information a été confirmée par le juge, lors du procès. « Lorsqu'on lui a demandé sous serment, l'accusé a admis qu'il avait bénéficié de 500 000 nairas de son crime. Il a déclaré avoir utilisé 230 000 N sur les 500 000 N pour acheter un iPhone X. Il a également déclaré qu'il avait utilisé le produit de son crime pour acheter des vêtements et pour l'enterrement de son père. En droit pénal, le plaidoyer de culpabilité d'un accusé équivaut à un aveu de culpabilité » a-t-il déclaré.

Notons que le juge l’a condamné à une année d’emprisonnement avec une option d’amende d’un montant de 300 000 nairas, avec 100 heures de travaux d’intérêts généraux. Rappelons que l’aveu d’Ifeanyi Egbuwu intervient plusieurs jours après l’arrestation d’un autre cybercriminel, qui avait soutiré 522 000 euros à une britannique, toujours au Nigéria. Il s’agit en effet d’Iredia Endurance Eddy, un jeune homme âgé de 19 ans, qui a été interpellé suite à une pétition déposée par sa victime. Cette dernière du nom de Christine Brown avait indiqué dans sa plainte que le mis en cause lui avait pris cette somme par l’intermédiaire de cartes-cadeaux, FedEX et du Bitcoin. Lors de son interrogatoire, il a dit avoir pris à sa victime 291 000 euros.