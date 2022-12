En Australie, un ancien policier est condamné à 30 ans pour avoir drogué et violé 13 femmes. Il s'agit de la peine de prison la plus lourde infligée à un violeur dans le pays. Adrian Moore puisque c'est de lui qu'il s'agit a commis ces crimes lors d'un voyage il y a 13 ans. Il est également reconnu coupable de 87 crimes sexuels lors d'un procès en octobre dernier. Adrian Moore a commis des crimes d'une atrocité sans précédent en Australie. Ex-officier de la police, il a drogué et violé 13 femmes au courant 2009.

Les femmes ont témoigné lors d'un procès en octobre dernier et des enregistrements vidéo de l'abus pris par Moore ont été visualisés prouvant la réalité des faits. Les témoignages qui ont duré deux heures d'horloge ont révélé de troublants détails sur ces différents crimes. L'ex-policier âgé de 52 ans a rencontré ces femmes sur des applications de rencontre. Ensuite, il leur donnait des rendez-vous lors des soirées où il les droguait avant de commettre ses crimes. En effet, selon les témoignages, il urinait dans leur bouche, leur faisait accomplir des actes sexuels impliquant des animaux de compagnie et les frappait.

Moore avait été arrêté à son domicile de Kelmscott dans la banlieue sud-est de Perth en 2018 après les plaintes d'une victime qui est une ancienne collègue. Lors de la perquisition de son domicile, la police a trouvé un document qui renseigne sur les noms de ses victimes et les lieux de ses actes. Le juge Alan Troy après avoir examiné le dossier a qualifié le crime d'Adrian Moore de sadisme sans précédent. Il est également coupable de 87 crimes sexuels. Le tribunal a décidé de le condamner à 30 ans d'emprisonnement ferme, avec une période sans libération conditionnelle de 28 ans.