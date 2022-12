Encore un décès dans le rang des personnalités politiques russes. Alors que la Russie a lancé une offensive en Ukraine en février dernier, plusieurs personnalités russes ont été retrouvées mortes. Récemment, c'est un multimillionnaire russe du nom de Pavel Antov, a été retrouvé mort en Inde. Son décès intervient seulement quelques jours après que son ami Vladimir Bydanov a été retrouvé mort dans les mêmes conditions en Inde selon le Huffington Post qui rapporte l'information ce mardi 27 Décembre 2022.

Pavel Antov, le fondateur et vice-président du groupe d’entreprises Vladimir Standard, important fabricant russe de saucisses, n'est plus. Le multimillionnaire russe, membre de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, dont la fortune est estimée à plus de 150 millions de dollars a été retrouvé mort en Inde. Selon les médias locaux NDTV et OdishaTV qui rapportent l'information, l'oligarque russe était venu en vacance en Inde à Rayagada, dans l’État d’Odisha, avec quatre autres personnes.

Avant lui Vladimir Bydanov, un autre homme d'affaires russe avait été retrouvé mort dans les mêmes conditions. Selon le point fait par les médias qui rapportent l'information, Vladimir Bydanov a été découvert dans une mare de sang. L'elu et magnat russe des saucisses serait tombé du troisième étage de son hôtel en Inde alors qu'il était en vacance dans le pays avec quatre amis. Des sources indiquent que l'élu russe aurait critiqué l'offensive lancée par la Russie en Février dernier et qui se poursuit encore.