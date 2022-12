Un petit garçon d’un an vient de connaître un triste sort ce jeudi matin en Malaisie. En présence de son père impuissant qui a essayé de le sauver mais en vain, il a été dévoré vivant par un crocodile. Des habitants de la région présents sur les lieux ont seulement pu permettre au père de se tirer d'affaire mais avec une grosse entaille sur la tête. Transféré d’urgence à l’hôpital, l’homme bénéficie actuellement des soins pour être guéri de ses blessures. Le c0rps du petit emporté par la bête sauvage n’est toujours pas retrouvé. La police appuyée par les pompiers de la région poursuit encore les recherches afin de le retrouver.

Selon les informations rapportées par Dailymail, le nourrisson avait accompagné son père à la pêche. Mais malheureusement, il a été aperçu par la bête féroce. En se rapprochant de plus près, elle a enlevé de force l’enfant de la pirogue dans laquelle il était avec son père. Automatiquement, celui-ci, la quarantaire, presque déchainé a essayé de repousser le crocodile de toutes ses forces. Mais le reptile sauvage, a facilement pris le dessus. Pour immobiliser le père, il lui a causé une grave blessure à la tête avant de repartir sous l’eau avec le petit garçon dans ses mâchoires. Quelques minutes plus tard, il va revenir à la surface de l’eau avec le corps sans vie du nourrisson d'un an avant de replonger.

La rivière interdite

Après le drame, une autorité de l’agence d’incendie et de sauvetage de la localité, Sumsoa Rashid a expliqué que la majorité des locaux dépend en grande partie de la rivière pour la nourriture et les moyens de subsistance. C’est pour cette raison qu’elle s’y rend. Suite à ce drame inattendu, les responsables de la localité ont momentanément interdit à la population de se rendre à cette rivière en attendant que le monstre soit maîtrisé pour éviter une autre attaque.