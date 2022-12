Le 30 novembre passé, un crime a été perpétré dans l’état mexicain de Veracruz. Il s’agit d’une jeune femme de 20 ans enceinte de 9 mois qui a été assassinée et son bébé volé dans son ventre. Lorsque son corps a été retrouvé, la police a soupçonné deux individus liés au crime. Actuellement en détention pour féminicide, ils seront jugés bientôt. Le bébé récupéré sain et sauf et remis aux médecins est en encore en observation pour une vérification de son état de santé.

Le média News 360 qui a rapporté la tragique nouvelle, informe que tout a commencé lorsque la victime a rencontré sur le net une inconnue avec qui elle a noué une relation. Une fois que la confiance a été établie, la jeune femme ne se doutait pas des mauvaises intentions de sa « nouvelle amie ». C’est ainsi qu’elle va accepter de se rendre à un rendez-vous fixé, rendez-vous pendant lequel la connaissance avait promis lui offrir des vêtements de bébé en cadeau. Mais une fois sortie de chez elle, la femme enceinte n’est plus jamais rentrée. Ses proches inquiets vont alerter la police qui après des enquêtes, va découvrir ce qui lui est arrivé.

Un homme et une femme, tous deux impliqués dans l’enlèvement puis dans le meurtre de la jeune fille ont été arrêtés. A l’issue d’une enquête, les mis en cause ont été inculpés pour féminicide. Ils seront présentés devant la justice très bientôt pour répondre de leurs actes.