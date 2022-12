Le média britannique Mirror a rapporté un traitement assez peu particulier que réserve une mère de famille à ses enfants malgré la fortune qu’elle a gagnée au loto et qui est évaluée à 2,3 millions de livres sterling soit 2,7 millions d'euros. Cette dernière oblige ses enfants à faire des corvées pour de l'argent de poche. Selon ses explications, l’objectif est de montrer aux enfants que l’argent ne s’obtient pas gratuitement.

« Je veux juste qu'ils grandissent comme des enfants normaux. Nous leur faisons tous faire des corvées à la maison et ils reçoivent de l'argent de poche pour cela, ils peuvent choisir de le dépenser ou d'économiser. », a confié la femme au média. Selon ses explications, le récompense de chaque enfant varie en fonction de l’effort qu’il fournit chaque semaine. «Certaines semaines, c'est 5 £, d'autres semaines 10 £, cela dépend de combien ils font. », note-t-elle. Elle fait savoir qu’elle fait de son mieux pour garder le même équilibre que les autres ménages moins fortunés.

Elle a conservé son poste bénévole

Elle indique ne pas vouloir leur donner trop peu ou plus. On retient que malgré cette somme gagnée, la femme ainsi que son compagnon ont continué à mener une vie normale en allant travailler. Elle a conservé son poste de bénévole et son mari continue d'exercer son métier de charpentier. La seule dépense qu’elle a faite est en lien avec l’achat d’une maison près de son grand-père. Elle lui a payé des travaux de rénovation pour le remercier remercier le grand-père qui avait acheté le ticket ayant permis à la femme de gagner les 2,7 millions d'euros.