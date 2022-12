Moscou est prêt au dialogue avec Washington uniquement sur un pied d’égalité et la prise en compte de ses préoccupations au sujet de la sécurité de la Russie, indique l'ambassade de Russie dans un commentaire diffusé mercredi. "Nous exhortons la partie américaine à travailler honnêtement. Le fait pour Washington de faire litière des intérêts russes et de réaliser de manière irréfléchie et avec la conviction de son exclusivité et supériorité sa politique étrangère a déjà conduit à d'énormes problèmes, à des crises dans la politique et l’économie mondiales", indique l’ambassade. "La Russie est prête au dialogue uniquement sur un pied d’égalité et en cas de la prise en compte de ses préoccupations concernant la sécurité de notre pays", souligne le communiqué.

La Russie n'envisage pas de faire des concessions unilatérales aux États-Unis concernant la stabilité stratégique, mais elle est prête à reprendre le dialogue sur une base égale et équilibrée, a renchéri le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, dans une interview au journal Izvestia publiée jeudi. "Quand les Américains auront assez évolué pour reprendre [le dialogue de stabilité stratégique], nous serons prêts. Nous savons que ce ne sera pas facile, le dialogue a été difficile auparavant, maintenant il peut y avoir des ajouts supplémentaires dont nous n'avons pas besoin, mais au final, ce sera à eux de décider", a déclaré le diplomate selon Tass.