Il était connu pour avoir produit les émissions d'Ellen DeGeneres. Le célèbre DJ américain tWitch s'est ôté la vie à 40 ans. Il avait fait ses débuts dans l'émission «So You Think You Can Dance». La mort de la star de 40 ans a été confirmée par sa femme Allison Holker Boss. tWitch est décédé le 13 décembre dans un "hôtel/motel" selon les autorités policières. "C'est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés... Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l'épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour son Ventilateurs." a déclaré sa femme dans un communiqué.

"Dire qu'il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir", a-t-elle poursuivi. "Je suis certain qu'il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l'intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants."