La Chine a réussi à mettre sur pied un moteur à onde de détonation supersonique, capable d’envoyer un avion à neuf fois la vitesse du son. La confidence a été faite par un groupe scientifique chinois au journal South ChinaMorning Post. Le moteur est en réalité dénommé « Mach 9 » et a servi à faire plusieurs expériences. Selon les caractéristiques de cet appareil, il est à même d’offrir une plus grande efficacité que d’autres méthodes alternatives pour des vols de ce genre.

Un carburant particulier

Un puissant flux d’énergie est libéré après que le moteur ait généré une série d'explosions. Comme autre caractéristique, le moteur a besoin d’un carburant particulier qu’est l’hydrogène. Ce type de carburant est connu pour le prix auquel il est cédé ainsi que pour sa sécurité. Il a ainsi l’avantage de dégager moins de chaleur que le gazole classique. Les chercheurs chinois ont réussi à faciliter l’allumage de ce carburéacteur avec une légère modification concernant l'aération du moteur.

Une première?

On retient notamment que c’est la première fois que de telles optimisations d'ingénierie parviennent à donner de tels résultats. Notons que, du côté des États-Unis, des recherches sont en cours dans le but de créer un moteur à détonation rotative, qui pourrait donc empêcher l’avion de perdre de l’altitude entre chaque détonation. Il s’agit d’un mécanisme très pratique dans le domaine du transport aérien. Rappelons que la Chine à son actif plusieurs missiles hypersoniques. Il s’agit par exemple du DF-17 et du YJ-21