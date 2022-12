Le président algérien Abdelmajid Tebbounea profité d’un entretien qu’il a accordé au média français Le Figaro pour se prononcer sur la collaboration entre le Mali et le groupe de paramilitaires russes Wagner. Pour l’homme fort d’Alger, les dirigeants maliens auraient gagné en investissant dans le développement de leur pays. « L'argent que coûte cette présence serait mieux placé et plus utile s'il allait dans le développement au Sahel », a lancé le président algérien. Selon les propos d’Abdelmajid Tebboune, les problèmes sont plus économiques au Sahel que sécuritaires.

« Le terrorisme n'est pas ce qui me préoccupe le plus, nous pouvons le vaincre. Je suis beaucoup plus inquiet pour le fait que le Sahel s'enfonce dans la misère. Là bas, la solution est à 80% économique et à 20% sécuritaire », a-t-il indiqué. Ce fut l’occasion pour lui de rappeler le rôle important que son pays avait joué dans le cadre de la pacification de la région en rappelant l’accord d’Alger, il y a 7 ans.

L'Accord d'Alger en 2015

« Le règlement de la situation sur place passe évidemment par l'Algérie. Si on nous avait aidés dans l'application de l'accord d'Alger, en 2015, pour la pacification de cette zone, on n'en serait pas là », a-t-il rappelé. « Pour ramener la paix, il faut intégrer les gens du nord du mali dans les institutions maliennes », a-t-il proposé. Rappelons que la situation au Mali inquiète la communauté internationale. Le pays qui est dirigé par le régime de militaires entretient des relations assez conflictuelles avec les capitales occidentales qu’il accuse de vouloir le déstabiliser.