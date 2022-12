Plusieurs mois se sont écoulés depuis la gifle infligée par le célèbre acteur américain Will Smith à l’humoriste Chris Rock, lors de la 94e cérémonie des Oscars. Si l’acteur du Prince de Bel-Air s’était depuis fait très discret, il s’est consacré à plusieurs de ses projets dont le nouveau film Emancipation, qui vient de sortir. Cependant, la gifle est toujours dans l’esprit de nombreuses personnes qui pourraient ne pas être prêtes à le regarder. La question a été abordée par le journaliste Kevin McCarthy sur le plateau de la chaîne de télévision américaine Fox 5.

« Que mes actions ne pénalisent pas l’équipe »

Concernant cette question, le producteur de cinéma a fait savoir qu’il comprend cette réaction. « Si quelqu’un n’est pas prêt, je le respecterai totalement et lui laisserai la liberté de ne pas avoir envie de me revoir » a-t-il déclaré. Toutefois, il a fait part de sa préoccupation concernant le fait que ses actions ne mettent pas en péril le travail abattu par son équipe. « Mon souhait le plus cher est que mes actions ne pénalisent pas l’équipe. À ce stade, c’est ce sur quoi je travaille » a ajouté Will Smith. Pour rappel, la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock lui avait valu d’importantes sanctions. Au nombre de ces dernières figure l’interdiction des Oscars pour 10 ans. L’Académie des arts et des sciences du cinéma avait fait connaître sa décision à l’encontre de Will Smith, le 08 avril 2021.

Suite à la mesure prise par l’Académie, l’acteur a accepté la sanction. « J'accepte et je respecte la décision de l'Académie » avait-il déclaré dans un communiqué. Notons que la réaction de Will Smith était prévisible puisqu’il avait reconnu que ses actions au cours de la cérémonie des Oscars étaient « inexcusables ». Il faut dire que l’Académie avait condamné l’acte de Will Smith, tout en disant ouvrir une enquête. « L'Académie condamne les actions de M. Smith lors du spectacle d'hier soir. Nous avons officiellement entamé un examen formel de l'incident et nous envisagerons d'autres actions et conséquences conformément à nos règlements, à nos normes de conduite et à la loi californienne » avait-elle indiqué le lundi 28 mars 2022.