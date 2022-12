Plusieurs mois après sa défaite à l’élection présidentielle française, l’ancien polémiste Eric Zemmour s’est exprimé sur le parti politique Les Républicains. Sur le plateau de l’émission RTL, ce lundi 5 décembre 2022, le fondateur de Reconquête a estimé que cette formation politique n’avait plus d’espace politique. « Je crois que les Républicains sont morts. Je crois que Nicolas Sarkozy qui l'a fondé pense la même chose » a déclaré l’ex-journaliste du Figaro. Au cours de son intervention, il n’a pas dit s’il se présentera à la prochaine élection présidentielle, tout en déclarant : « On verra ». Notons que les propos d’Eric Zemmour interviennent plusieurs semaines après que l’ex-présidente du parti d’extrême-droite, Rassemblement National (RN), Marine Le Pen et lui se sont exprimés sur le renvoi des migrants via l’Ocean Viking.

Elle avait dénoncé cette option faite par les autorités de son pays

Marine Le Pen s’était prononcée, le vendredi 11 novembre 2022, sur la question de l'accueil par la France de 230 migrants à bord de l'Ocean Viking. Profitant d’une déclaration qu’elle a faite à l'issue d'une cérémonie de commémoration de l'Armistice de 1918, à Hénin-Beaumont dans sa circonscription du Pas-de-Calais, la femme politique française avait dénoncé cette option faite par les autorités de son pays. Pour elle, il s’agit d’une porte ouverte à d’autres navires pour débarquer des candidats à l’immigration clandestine en France. « Il faut que ces navires qui mettent en sécurité les migrants récupérés en mer les ramènent à leur port de départ » indique-t-elle.

Un avis partagé par le candidat malheureux à la présidence française, Eric Zemmour. Pour lui, il n'y a pas de doute : « je vous répète, il fallait les renvoyer chez eux. Ces gens-là n'ont rien à faire en Europe, il faut les renvoyer chez eux. Nous avons une marine, des bateaux justement voire militaires... Il faut qu'il sache qu'il n'y a plus d'espoir de venir chez nous » a déclaré M. Zemmour sur la chaîne BFMTV. « Aujourd'hui, notre pays par la voix de son dirigeant a cédé. C'est donc le début, je pense, d'une série de bateaux d'ONG », a de son côté déploré Marine Le Pen tout en accusant les navires d’être de connivence avec des passeurs pour envoyer en France ces candidats à l’immigration clandestine.