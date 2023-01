Le magazine américain a désigné lés 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Parmi ceux-ci, figurent plusieurs africains dont Burna Boy et Youssou Ndour pour ne citer que ceux-là. Très heureux de son classement, ce dernier a tenu à remercier le magazine à travers un post sur la toile: «C'est avec un tres grand honneur et une immense gratitude que je vous annonce que Le Magazine de Référence de la musique ROLLING STONE vient de me consacrer parmi les " 200 PLUS GRANDS CHANTEURS DE TOUS LES TEMPS ". Vive la grande famille de la Musique» a déclaré la star sénégalaise.

Hormis ce post de remerciement, des milliers d'internautes ont critiqué le magazine pour son choix. On remarque par exemple l'absence de Céline Dion. Une absence qui a causé la colère des fans québecois de la star, mais aussi de toute la presse canadienne en générale qui estime que la chanteuse ne peut être absente de ce classement même si elle n'a pas sorti d'album ces dernières années. Ils font d'ailleurs remarquer que des artistes morts depuis longtemps figurent dans le classement. Autre surprise de taille, le King of Pop, Michael Jackson considéré par certains comme le plus grand chanteur de tous les temps n'apparaît qu'à la 86ème place.

Un classement scandaleux pour les fans, qui font remarquer que des artistes moins performants ont été classés à de meilleurs places. Son neveu a d'ailleurs exprimé un vif mécontentement après la publication du magazine. "C'est la raison pour laquelle la confiance dans les médias traditionnels est au plus bas. Des publications supposées crédibles comme Rolling Stones essaient de faire disparaître des icônes...Mais ironiquement, ce sont elles qui disparaîtront, et non les légendes qu'elles essaient tant d'effacer." a-t-il déclaré. Très critiqué le magazine s'est finalement défendu: «Hier, nous avons enflammé Internet avec notre classement des 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Dans tous les cas, ce qui a compté le plus pour nous, c'est l'originalité, l'influence, la profondeur du catalogue de l'artiste et l'étendue de son héritage musical», s'est défendu Rolling Stone.