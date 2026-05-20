Mbappé ou Vinicius : Florentino Pérez face au choix qu'il voulait éviter

Deux saisons sans le moindre titre, un vestiaire fracturé et deux attaquants incompatibles sur le terrain : le Real Madrid aborde le mercato estival 2026 avec une équation que son président Florentino Pérez avait longtemps refusé de poser. Selon plusieurs sources espagnoles convergentes, dont Mundo Deportivo et Footmercato, une partie de la direction madrilène pousse désormais ouvertement pour la vente de l’une de ses deux stars offensives, Kylian Mbappé ou Vinicius Jr.

Pérez s’accroche, la direction s’impatiente

Interrogé le 14 mai sur La Sexta par le journaliste Josep Pedrerol, Florentino Pérez a réaffirmé son soutien aux deux joueurs, qualifiant Mbappé de « meilleur joueur du Real Madrid actuellement » et rappelant que Vinicius Jr avait été décisif lors des deux dernières victoires en Ligue des champions. Le président a pourtant admis n’avoir que de rares contacts avec l’international français depuis son arrivée. Sur la prolongation du contrat du Brésilien, dont le bail expire en juin 2027, Pérez a botté en touche : « Ce n’est pas moi qui m’occupe des renouvellements. »

Cette posture d’attente contraste avec la pression interne. Selon Mundo Deportivo, des membres du conseil d’administration privilégieraient désormais un départ de Mbappé, malgré un contrat courant jusqu’en 2029. Une option que l’attaquant français aurait fermée lui-même. Du côté de Vinicius Jr, Mundo Deportivo indique que le Brésilien réclamerait une revalorisation salariale alignée sur celle du Français, une demande déjà rejetée par Pérez.

Des chiffres qui alimentent le débat

L’incompatibilité entre les deux joueurs dépasse le cadre des tensions internes. Les statistiques compilées par Le Journal du Real révèlent que le Real Madrid inscrit en moyenne 2,83 buts par match quand Vinicius Jr évolue seul en attaque, contre 1,89 lorsque les deux stars sont alignées ensemble. Mbappé reste le meilleur buteur du club cette saison avec 24 réalisations en Liga, mais la presse espagnole, notamment le journaliste Tomas Roncero dans AS, lui impute directement les deux saisons consécutives sans titre.

Selon Onda Cero, Florentino Pérez se serait déjà entretenu avec Vinicius Jr dans l’optique de lui confier davantage de responsabilités, y compris le brassard de capitaine. Une décision qui constituerait un signal fort à l’égard de Mbappé, censé incarner le leadership du projet depuis son arrivée. Le prochain entraîneur, José Mourinho, dont la clause libératoire a été payée selon Footmercato, aura son mot à dire sur les orientations du mercato, conformément aux conditions exigées lors de sa prise de poste.