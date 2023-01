C’est désormais actée, Ousmane Sonko a décidé de ne pas se présenter au procès auquel il va être appelé à comparaître en justice dans l’affaire Sweet Beauty. Une déclaration faite cet après-midi du dimanche à l’occasion du méga Meeting qu’il a tenu dans la banlieue de Dakar à Keur Massar. Un meeting en hommage à l’une de ses militantes Mariama Sagna tuée il y a près de 3 ans sur les mêmes lieux lors d’un rassemblement qu’elle avait organisé pour son leader Ousmane Sonko. Pour le premier des patriotes, il en a fini avec ce simulacre de procès qui n’est rien d’autre qu’une mascarade judiciaire orchestrée par le président Macky Sall.

Il estime qu’il ne va jamais se présenter devant les juges qui sont à la solde du pouvoir en citant nommément le doyen des juges Oumar Madam Diallo qui a été nommé à ce poste pour exécuter une commande politique à l'en croire. Au cours de ce meeting il a fait savoir à ces milliers de partisans qui ont fait le déplacement ,qu’il a fini de faire son testament et que le combat à mort est inévitable entre lui et le président Macky Sall. Il demande au président de la république, de se préparer à un bain de sang si jamais il tente quoi que ce soit sur sa personne dans ce procès.

Selon Ousmane Sonko, d’ailleurs Macky Sall risque de ne pas terminer son mandat non sans avertir les responsables de l’APR qu’il met en garde une fois de plus. Toute chose à craindre d’autant plus que part et d’autre ont se prépare à des affrontements. Les derniers affrontements de Mars 2021 avaient occasionné la mort de 14 jeunes sénégalais. Toute chose qui se dessine à nouveau dans ce dossier d’ou l’appel de la société civile au calme. Avant de clore son discours, il a rappelé que le parti Pastef les Patriotes n’ a qu’un et un seul candidat et il s’appelle Ousmane Sonko et rien d’autre.

Il demande à la justice de s’écarter des questions politiques car ce n’est pas son rôle interpellant une fois de plus le doyen des juges qui selon lui sera entièrement responsable de tout ce qui arrivera dans ce pays. Pour lui c'est une crime qu’a commis le doyen des juges en l’envoyant à la chambre criminelle concernant le renvoi de son dossier avec Adji sarr pour jugement. Il a également demandé à ses souteneurs de se préparer et de rester à l'écoute car la fin de ce dossier risque d’être tragique pour le pays si jamais Macky Sall tente de le liquider politiquement.