Avant la clôture du dossier Sweet Beauty dans lequel Ousmane Sonko est accusé de viol sur la masseuse Adji Sarr, le doyen des juges d’instruction a transmis un avis de clôture au Parquet pour observations. Le parquet a demandé au magistrat instructeur une mise en accusation d’Ousmane Sonko et de Ndèye Khady Ndiaye, la patronne de Sweet Beauty. En plus, le ministère public a souhaité que le leader du Pastef Ousmane Sonko et Ndéye Khady Ndiaye soient renvoyés devant la Chambre criminelle. Sonko pour viols et menaces de mort, et Ndèye Khady Ndiaye pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol.

Pour le procureur, les auditions de Mc Niasse, Seydina Oumar Toure et madame Tall, des témoins à charge, « n’ont révélé aucun élément se rapportant directement aux faits de viol qui ont eu lieu dans le salon Sweet Beauty ». L'opposant Ousmane Sonko a été accusé de viols et menaces de mort par Adji Sarr depuis février 2021. Ousmane Sonko estime que cette affaire est un complot contre sa personne, dont les initiateurs seront probablement le président de la république sénégalaise Macky Sall, le ministre de l’Intérieur Antoine Diome, ou Mamour Diallo.