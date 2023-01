Que pense l'administration Biden des liens étroits entre la Russie et certains pays dont l'Afrique du Sud et la Chine ? L’administration américaine semble accepter et comprendre que plusieurs pays entretiennent des relations avec la Russie dans le domaine de la défense. Rappelant le fait que plusieurs pays se sont longtemps approvisionnés en armes russes. C'est ce qu'on peut retenir de l'intervention du porte-parole du Pentagone Patrick S. Ryder lors d'une conférence de presse (À lire ici)

Le Pentagone craint-il que l'Afrique du Sud organise des exercices navals le mois prochain avec la Russie et la Chine dans l'océan Indien ? À cette question posée par un journaliste, M. Patrick S. Ryder a rappelé que l’Afrique du Sud était un "État souverain" qui "pouvait mener des exercices avec qui il le souhaitait". «Je veux dire que l'Afrique du Sud est bien sûr un pays souverain. Ils peuvent choisir de faire de l'exercice avec qui ils veulent. Je n'ai donc pas de commentaire particulier à faire à ce sujet si ce n'est de dire, vous savez, nous apprécions notre partenariat de défense avec l'Afrique du Sud et nous continuerons à rechercher des opportunités de travailler à leurs côtés et de renforcer davantage cette relation.» a-t-il répondu.

Poursuivant sur la même lancée, il a tenu à préciser que: « il y a beaucoup de pays qui entretiennent une relation de sécurité ou de défense avec la Russie. Encore une fois, c'est une décision souveraine que chaque pays doit prendre. Beaucoup de ces nations qui ont acheté dans le passé des équipements de fabrication russe ou de l'ère soviétique. Il va donc de soi qu'ils peuvent entretenir un certain type de relation. Du point de vue de la coopération en matière de sécurité, certainement du point de vue des États-Unis, je pense que les types d'aide à la sécurité que les États-Unis fournissent pour inclure les capacités sont beaucoup plus fiables et également maintenus. Et quelque chose dont nous continuons à discuter avec divers partenaires et alliés à travers le monde, s'ils choisissent d'acheter ce type de systèmes, nous sommes certainement tout ouïe. L'Inde étant un excellent exemple. »