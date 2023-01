Anthony Loffredo est une personnalité très atypique qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Le jeune français de 33 ans a décidé d'entamer une transformation physique radicale dans le but de ressembler à un extraterrestre. Sur les réseaux sociaux, Anthony se fait appeler Black Alien Project. Il faut dire que sa transformation physique est vraiment atypique. Le trentenaire avait un beau corps de jeune parfaitement musclé, il y a encore quelques années.

Le physique qu'il présente actuellement est à des années lumières de son ancienne plastique. Black Alien Project a déclaré que sa nouvelle apparence est source de discrimination dans des lieux comme les restaurants. Il a déclaré avoir été banni de nombreux restaurants. Le corps entier d'Anthony Loffredo est recouvert de tatouages.

Le jeune homme est allé très loin dans son processus de transformation en fendant sa langue à la manière d'un serpent. Il s'est aussi fait couper les oreilles, les narines et certains doigts pour se rapprocher au maximum de l'apparence d'un extraterrestre. Pourquoi le jeune homme a entamé un tel processus de transformation ? Black Alien Project affirme qu'il a toujours eu l'impression de vivre dans un corps qui n'est pas le sien.

Ce grand passionné avoue être victime d'une marginalisation qui l'empêche de trouver du travail et de mener une vie normale. "Si je veux manger dans un restaurant, il arrive que le serveur me dise que je ne peux pas manger sur la terrasse" a déclaré Anthony Loffredo qui espère que les préjugés à son encontre vont disparaître avec le temps. "Ce type de changement, ce n'est pas seulement un tatouage, c'est quelque chose de plus grand. Je suis un type normal, je travaille, j'ai une famille. J'aime qu'on me regarde comme un type normal qui a un travail, une famille, un ami, une petite amie, tout ça. C'est ce qui me rend normal. Il y a des gens qui m'ont remercié, car ils se sentent plus en sécurité maintenant. Maintenant, le regard des autres ne les dérange plus" affirme le jeune homme.