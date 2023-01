L’une des montres connectées de Apple aura sauvé la vie d’une femme et de son bébé. La jeune femme âgée de 39 ans avait fait la confidence lors d’une entrevue accordée à la chaîne de télévision américaine CNN. On retiendra des propos de cette dernière qu’elle a eu un signalement sur son état de santé grâce à la montre qu’elle a portée. La femme du nom de Jessy Kelly qui était en fin de grossesse a confié avoir eu plusieurs bipes qui signalaient que son cœur battait à un rythme très élevé.

"120 battements par minute"

«Je n’étais pas en train de faire d’activité physique et ça m’indiquait que j’étais à 120 battements par minute. Quand ça a sonné une troisième fois, je me suis dit "OK, quelque chose ne tourne pas rond."», a-t-elle déclaré au média américain. Une fois à l’hôpital, elle s’est rendue compte qu’elle perdait du sang à cause d’une rupture de son placenta. Elle fait remarquer qu’elle avait eu beaucoup mal, mais avait été rapidement prise en charge par le personnel médical.

"Je pensais que j'allais mourir"

«Je pensais que j’allais mourir. Il y avait tellement de docteurs autour de moi », a-t-elle poursuivi. Elle aura accouché trois heures après son admission à l’hôpital. Elle a mis au monde une petite fille qu’elle a nommée Shelby Marie. Suite à cette expérience, la femme a invité à ne pas ignorer les alertes que lance la montre connectée de Apple. «On dirait que l’alerte a bien marché. Le rythme cardiaque élevé est l’un des premiers signaux quand les gens font de la basse pression ou saignent.», indique-t-elle.